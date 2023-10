Streit wegen Lio: Julian Claßen hat Hausverbot in Bäckerei!

Julian Claßen (30) bricht wegen seiner Kids auch mal einen handfesten Streit vom Zaun! Der YouTuber ist stolzer Vater von zwei Kindern: Zusammen mit seiner Ex-Frau Bibi (30) hat er seinen Sohn Lio (5) und Töchterchen Emmy (3). Um seinen Nachwuchs kümmert sich der Influencer aufopferungsvoll – zuletzt widmete er seinem Jungen liebevolle Worte zum Geburtstag. Wegen Lio hat Julian sogar Hausverbot in einer Bäckerei!

Auf Instagram berichtet der Webstar, dass er vor einiger Zeit nach einem Kinderarztbesuch mit seinem Sohn seine Stammbäckerei aufgesucht habe. Weil es Lio nicht so gut gegangen sei, habe er ihn vor der Bestellung schnell an einen der Tische draußen gesetzt – doch damit sei die Bäckereifachverkäuferin gar nicht zufrieden gewesen und habe die zwei verscheuchen wollen. "Es war alles frei! Dann meinte ich so: 'Meinem Sohn geht es nicht so gut, ich komme sofort rein!' Meint sie so: 'Ist mir egal! Ihr habt nicht bestellt, also steht ihr auf!' So richtig unfreundlich", erinnert Julian sich.

Er habe das Ganze zunächst noch für ein Missverständnis gehalten und ruhig klären wollen – doch die Angestellte habe immer wieder betont, dass es ihr "scheißegal" sei. Das ließ Julian nicht auf sich sitzen. "Dann bin ich – da bin ich jetzt auch nicht stolz drauf – kurz verbal ausfallend geworden und dann wurde mir das Hausverbot erteilt", berichtet er. Obwohl der Feinschmecker zwei Jahre fast jeden Tag Kunde der Bäckerei gewesen sei, könne er nach der Aktion auf so einen Laden aber sowieso gut verzichten.

