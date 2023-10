Spiel von Taylor Swifts Lover: Ryan Reynolds war total happy

Taylor Swifts (33) neue Liebe macht auch ihre Freunde happy! Die Musikerin bandelt seit einigen Wochen angeblich mit Travis Kelce (34) an. Der NFL-Star macht die Popsängerin langsam sogar zu einem richtigen Sportfan – denn die Blondine war mittlerweile schon zweimal im Stadion. Dabei nahm sie zuletzt auch ihre Freunde Blake Lively (36) und Ryan Reynolds (46) mit. Und Letzterer kommt nach dem Event kaum aus dem Schwärmen heraus!

Im Interview mit Extra verrät der Schauspieler, wie ihm der Besuch im Footballstadion gefiel. "Es hat eine Menge Spaß gemacht", erklärt der Kanadier und ergänzt: "Ich habe als Kind Football gespielt. Ich habe es geliebt. Ich liebe es, es zu sehen. Ich werde es mir immer wieder ansehen. Es ist ein großartiger Sport!" Über seine gute Freundin Taylor und ihre neue Flamme verlor Ryan dabei aber kein Wort.

Auf der Tribüne jubelte Taylor in den vergangenen Wochen nicht nur an der Seite ihrer Freunde. Sie traf dort auch auf Travis' Mutter. Was die wohl von der neuen Freundin des Sportlers hält? Donna Kelce kommentierte das Treffen mit "es war okay".

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige

Getty Images Sophie Turner, Taylor Swift und Ryan Reynolds, 2023

Anzeige

Getty Images Travis Kelce mit seiner Mutter Donna im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de