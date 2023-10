"Aufmerksamkeit": Flocke schießt wieder gegen Sandra Sicora

Kevin Platzer alias Flocke ist gar nicht mehr gut auf Sandra Sicora (31) zu sprechen. Sie und der Verführer waren sich im vergangenen Jahr bei Temptation Island V.I.P. ganz nah gekommen – heiße Dates und Kuscheleinheiten inklusive. Wegen dieser Romanze zerbrach schließlich auch ihre Beziehung zu ihrem damaligen Freund Tommy Pedroni. Sie und Flocke schienen sich richtig gut zu verstehen – doch das ist längst passé: Flocke hat gegenüber Promiflash nur noch schlechte Worte für Sandra übrig!

Im Promiflash-Interview erzählt der Realitystar, dass der komplette Temptation-Cast untereinander noch Kontakt habe – nur zu Sandra sei jede Verbindung gekappt: "Da hat keiner mehr Kontakt, gar keiner, weder Verführer, noch Verführerinnen oder Paare, niemand hat Kontakt mehr mit der, weil die uns alle einfach gevögelt hat in Anführungsstrichen." Sandra habe die komplette Gruppe "verarscht" – und zwar nur aus einem bestimmten Grund. "Sie hat alles nur für Aufmerksamkeit gemacht, komplett alles", echauffiert sich Flocke.

Nach den Pleiten mit Tommy und Flocke sucht Sandra aktuell bei Are You The One – Reality Stars in Love doch noch nach ihrem Mister Right. Doch in der Show macht sie sich erneut nicht unbedingt beliebt: Die Influencerin klammert sich an Paco Herb, obwohl der ihr mehrfach Desinteresse signalisierte – das finden die Fans zunehmend peinlich.

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, Reality-TV-Stars

RTL Sandra Sicora und Flocke bei "Temptation Island V.I.P."

RTL / Frank Beer Sandra Sicora, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

