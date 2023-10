Yvonne Woelke meint: Diese Sommerhaus-Paare harmonieren gut

Yvonne Woelke (41) hat eindeutige Favoriten! Aktuell läuft das Sommerhaus der Stars und hält die Zuschauer in Atem. In verschiedenen Challenges müssen die Promis gegeneinander antreten – so kommt es schon mal vor, dass sich einige Kandidaten im Ton vergreifen. Doch auch die Paare keifen sich untereinander an und geraten aneinander. Dies ist auch der Schauspielerin nicht entgangen, daher will sie klarstellen: Diese zwei Pärchen findet Yvonne super.

In ihrer Instagram-Story erklärt die 41-Jährige, dass nur wenige Teilnehmer liebevoll miteinander umgehen. "Ich kenne da wirklich nur zwei. Das ist einmal die Pia (35) und der Zico (32). Und einmal Edith und Eric (34). Für mich sind das die beiden Pärchen, die miteinander harmonieren." Denn laut Yvonne heben sich die vier von den anderen deutlich ab: "Für mich gibt es jetzt diese zwei Pärchen, die süß miteinander waren. Da gab es keine Ausdrücke."

Neben dem Sommerhaus hat Yvonne auch auf ein anderes Format ein wachsames Auge geworfen. Ihr Freund Peter Klein (56) wird nämlich in wenigen Wochen bei Promi Big Brother zu sehen sein. Laut Bild soll die Erzfeindin von Iris Klein (56) als Überraschungsgast bei "Promi Big Brother" vorbeischauen und Peter unterstützen.

RTL Pia Tillmann und Zico Banach

RTL Edith und Eric Stehfest

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, August 2023

