Das sagt Joe Jonas zu Sophie und Taylor Swifts Freundschaft

Das passt ihm gar nicht. Sophie Turner (27) und Joe Jonas (34) überraschten im vergangenen September mit unerfreulichen News. Nach einer vierjährigen Ehe und zwei gemeinsamen Kindern gehen die Schauspielerin und der Musiker fortan getrennte Wege. Seither scheinen die beiden moralische Unterstützung von ihren Familien und Freunden zu bekommen. Doch vor allem eine Person im engen Kreise der Game of Thrones-Darstellerin soll für Furore sorgen. Joe ist verärgert über die aufblühende Freundschaft zwischen Sophie und Taylor Swift (33).

Ein Vertrauter des Sängers berichtet Heat Magazine: "Joe ist angewidert von der Art und Weise, wie Taylor versucht, das Ganze in ein Highschool-Spiel mit gemeinen Mädchen zu verwandeln." Vor allem, dass seine Kinder in all das verwickelt sind, stoße ihm sauer auf. "Joe wird bis ans Ende der Welt gehen, um seine Töchter in seiner Nähe zu haben – und wenn das bedeutet, sich mit Taylor anzulegen, dann soll es so sein", verrät der Insider weiter. Die "Cruel Summer"-Interpretin, die der 34-Jährige im Jahr 2008 gedatet hatte, verhalte sich seiner Meinung nach "unglaublich kindisch."

Die Ex von Joe unterstützt Sophie während ihrer Scheidung offenbar so gut sie kann. Denn nachdem die beiden Frauen zuvor mehrfach gemeinsam ausgegangen waren, kam es zuletzt noch dicker. Der Popstar soll der 27-Jährigen angeboten haben, in ihrem New Yorker Apartment bis auf Weiteres unterzukommen – berichtete Page Six.

Getty Images Joe Jonas, Sänger

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

