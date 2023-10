Sam Asghari freut sich auf die Memoiren seiner Ex Britney

Sam Asghari (29) kann es wohl kaum erwarten! Nach nur rund einem Jahr Ehe hatten der Schauspieler und seine Frau Britney Spears (41) vor wenigen Wochen ihre Trennung bekannt gegeben. Doch die Sängerin scheint kaum Zeit zu haben, ihr Ehe-Aus zu verkraften – denn in wenigen Tagen werden ihre Memoiren "The Woman in Me" auf dem Markt erscheinen. Auch ihr Ex-Mann soll in der Autobiografie vorkommen. Sam selbst scheint sich auf die Veröffentlichung sehr zu freuen!

Wie TMZ berichtet, erwischten Paparazzi den 29-Jährigen am Donnerstag in Beverly Hills. So fragten die Fotografen nach Britneys Memoiren, woraufhin Sam antwortete: "Ich [...] bin sehr stolz auf sie. Sie hat eine Menge Arbeit hineingesteckt und es war sehr hart. Ich bin definitiv aufgeregt [...]. Ich kann es kaum erwarten, es zu lesen." Der Fitnesstrainer wolle "der Erste sein", der es kaufen wird.

Sam scheint sich also wegen der Memoiren seiner Ex keine Sorgen zu machen. Auch Britneys Vater Jamie Spears (71) soll sich nicht sonderlich um das Buch scheren. Wie ein Insider gegenüber dem Medium erklärte, sei es dem 71-Jährigen egal, was seine Tochter in ihrer Biografie über ihn zu sagen hat, da er sowieso schon in der Öffentlichkeit von ihr schlechtgeredet wurde – viel mehr gebe es eh nicht zu sagen. Jamie wolle Britneys Werk nicht lesen.

Getty Images Sam Asghari im September 2023

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im April 2018

Getty Images Jamie Spears im März 2008

