Britney Spears spricht ihre Memoiren mit weiterem Promi ein!

Wen hat sich Britney Spears (41) an ihre Seite geholt? Am 24. Oktober kommt endlich ihre heiß ersehnte Autobiografie "The Woman in Me" auf den Markt. Darin arbeitet die Sängerin nicht nur ihre steile Karriere, sondern auch die 13 Jahre unter der Vormundschaft ihres Vaters und ihre Beziehungen auf. Die Memoiren wird es auch als Audioversion geben, für die sie selbst hinter dem Mikrofon stand. Die heftigen Stellen soll aber ein anderer Promi für Britney eingesprochen haben.

TMZ berichtet, dass die Musikerin ihre Arbeit an dem Hörbuch schon abgeschlossen hat – doch einige Stellen habe sie nicht selbst einsprechen können. Britney habe es zu schmerzhaft gefunden, persönlich über ihre entzweite Familie zu sprechen und deshalb eine andere prominente Dame dafür angeheuert. Um wen es sich handelt, ist nicht klar. Insider erklären, dass der Verlag sich unbedingt Reese Witherspoon (47) für die Rolle gewünscht habe – die Schauspielerin sei aber nicht bereit dazu gewesen.

Nachdem der Erscheinungstermin des Buches mehrfach verschoben wurde, ist Britney jetzt schon ganz aufgeregt wegen der Veröffentlichung. Offenbar hat sie Gefallen am Autorendasein gefunden – ihre Autobiografie könnte deshalb vielleicht sogar einen zweiten Teil bekommen! "Reiten und Schreiben! Das ist alles, was ich momentan mache. Band zwei kommt nach eins", kündigte die Künstlerin auf Instagram verheißungsvoll an.

Instagram / britneyspears Britney Spears im August 2023

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears in jungen Jahren

