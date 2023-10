Eric Sindermann wieder solo: Tara Tabitha nicht überrascht

Sie kennt ihn ziemlich gut! Tara Tabitha (30) und Eric Sindermann (35) hatten mal eine Affäre miteinander gehabt. Bei Ex on the Beach trafen die Influencer wieder aufeinander. Damals kämpfte der selbsternannte Modekönig noch um seine Ex – im Anschluss vergnügte er sich dann aber mit der einen oder anderen Promi-Dame. Erst kürzlich wurde die Trennung von Eric und Sanja Alena (31) bekannt. Darüber hat Tara eine klare Meinung: Die Trennung war absehbar!

"Meines Wissens nach, was ich so in der Öffentlichkeit mitbekommen habe, war es ja eine offene Beziehung und offene Beziehungen funktionieren halt nicht immer, wenn das so locker ist", gibt sie gegenüber Promiflash zu. Das Beziehungsende habe sie daher schon kommen sehen: "Da überrascht mich die Trennung persönlich nicht."

Auch Tara ist aktuell Single. Auch wenn sie viele Avancen bekomme, sei noch nicht der Richtige dabei gewesen. "Ich glaube auch, dass ein Mann, der in der Öffentlichkeit steht, besser zu mir passen würde als ein normaler", gab sie gegenüber Promiflash zu. Ein solcher Mann würde sie und ihr Leben einfach verstehen.

Tara Tabitha, Influencerin

Tara Tabitha, Realitystar

Tara Tabitha, Influencerin

