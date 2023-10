So magisch ist Timothée Chalamet im neuen "Wonka"-Trailer

Timothée Chalamet (27) schlüpft in eine Kultrolle. 2005 hatte die Verfilmung von Roald Dahls Kinderroman "Charlie und die Schokoladefabrik" die Kinobesucher begeistert. Heute gehört der Streifen mit Johnny Depp (60) als exzentrischer Süßigkeitenfabrikant Willy Wonka zu den beliebten Filmen, die jedes Jahr zu Weihnachten über die Bildschirme flimmern. 2023 wird Willy Wonkas Vorgeschichte im Film "Wonka" erzählt. Und der neue Trailer zeigt, was für ein magisches Abenteuer die Fans erwartet.

Auf YouTube können sich die Fans des Vorgängers nun einen neuen "Wonka"-Trailer ansehen. Der Film erzählt, wie der junge Willy – gespielt von "Dune"-Star Timothée – sein Süßigkeitengeschäft aufbaut. Dabei werden ihm natürlich einige Steine in den Weg gelegt, denn seine Idee, den Menschen mit Schokolade, Bonbons und Co. eine Freude zu machen, kommt in seiner Heimatstadt erst einmal gar nicht gut an. Aber natürlich findet er Verbündete: unter anderem die kultigen Oompa Loompas. Ein echtes Highlight: Der erste Oompa Loompa wird von einem urkomischen Hugh Grant (63) verkörpert.

Aber nicht nur die Geschichte des Films brilliert, sondern auch die Besetzung – denn neben Timothée und Hugh spielen eine ganze Reihe von Stars in dem Prequel mit. Neben den britischen Kultkomikern Rowan Atkinson (68) und Matt Lucas (49) dürfen Fans sich auch auf The Crown-Star Olivia Colman (49) freuen. Zum Cast hinzu kommen weiter Comedian Keegan-Michael Key (52) und die Oscar-nominierte Schauspielerin Sally Hawkins (47).

United Archives GmbH Johnny Depp als Willy Wonka in "Charlie und die Schokoladenfabrik", 2005

Courtesy of Warner Bros. Pictures Timothée Chalamet und Hugh Grant in "Wonka"

Getty Images Olivia Colman, Schauspielerin

