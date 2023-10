Pete Davidson stichelt im Comedy-Sketch gegen Kanye West

Pete Davidson (29) macht sich das Drama mit Kanye West (46) zu Nutzen. Nachdem sich Kim Kardashian (42) von dem Rapper scheiden ließ, kam die Unternehmerin mit dem Comedian zusammen. Das war dem "Famous"-Interpreten allerdings ein Dorn im Auge, weshalb er mehrere Male öffentlich gegen den Komiker schoss. Obwohl Pete und Kim seit August 2022 getrennt sind, greift er nun das Thema mit Kanye wieder auf und macht sich in einem Sketch über ihn lustig.

Der 29-Jährige feiert seine Rückkehr zu der "Saturday Night Live"-Show mit einem sehr speziellen Auftritt: Er wandelte den Barbie-Hit "I'm Just Ken" zu "I'm Just Pete" um und performt den Song in einem rosafarbenen Hemd und platinblonden Haaren. Dabei singt er: "Ich bin nur Pete, ich sehe aus wie ein Drogensüchtiger auf der Straße […]. Die Leute nennen mich online immer noch Skete, weil ich ein Typ bin, dessen Namen ich nicht legal aussprechen kann." Währenddessen wird ein Bild von Kanye eingeblendet, was die Zuschauer lautstark zum Lachen bringt.

Auf der Plattform X reagieren die Fans amüsiert auf Petes Seitenhieb gegen den Musiker. "Ha! Ich wusste, dass Pete Kanye aufs Korn nehmen würde! Gut gespielt", äußert sich ein Zuschauer dazu. "Jeden Tag warte ich auf einen Kanye-Diss von Pete, endlich!", freut sich ein anderer User. In einem weiteren Post heißt es: "Pete Davidson ist irgendwie witzig. Er hat auch Kanye West herausgefordert, das war auch lustig."

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian im April 2022

Getty Images Kanye West, US-Rapper und Unternehmer

Getty Images Pete Davidson bei der "Bupkis"-Premiere

