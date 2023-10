Erster Post nach Trennung: Will Smith entspannt auf dem Meer

Er zeigt sich wieder im Netz! Vor wenigen Tagen gab Jada Pinkett-Smith (52) bekannt, dass sie und Will Smith (55) schon seit sieben Jahren getrennt sind. Eigentlich galten die Schauspieler immer als absolutes Traumpaar – denn sie hatten bereits 1997 geheiratet. Nach Bekanntgabe der Trennung meldete sich der "I Am Legend"-Star auch bereits zu Wort. Jetzt zeigt sich Will erstmals wieder in den sozialen Medien.

Auf Instagram teilt der 55-Jährige ein Video von sich, das ihn auf einem Boot zeigt. Im Innenraum des Schiffs liegt er auf einer Bank und schläft, als ein Voiceover sagt: "Lustige Tatsache über mich – ich kann fast überall ein Nickerchen machen." Gleichzeitig sind mehrere Telefonbenachrichtigungen zu hören. Dazu schreibt der Filmstar: "Nachrichten aus." Ob Will damit auf die zahlreichen Meinungen, die derzeit auf ihn wegen der Trennung von Jada einprasseln, anspielt?

In seinem ersten Statement nach den Enthüllungen seiner Ex sprach der Schauspieler darüber, dass ihn das Interview aufgeweckt habe. "Wenn man mehr als die Hälfte seines Lebens mit jemandem zusammen ist, stellt sich eine Art emotionale Blindheit ein, und man verliert nur allzu leicht die Sensibilität für ihre verborgenen Nuancen und subtilen Schönheiten", sagte er gegenüber der NY Times.

Instagram / willsmith Will Smith, Schauspieler

Instagram / willsmith Will Smith im Oktober 2023

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith im März 2022

