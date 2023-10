"Hochzeit auf den ersten Blick"-Jochen verliert den Ehering!

Mit dieser Aktion hat sich Jochen wohl keinen Gefallen getan! Der Polizeikommissar heiratete bei Hochzeit auf den ersten Blick Yasemin, ohne sie vorher zu kennen. Doch bereits auf dem Weg in die Flitterwochen kam es zu Streit. Yasemin störte, dass Jochen die ganze Zeit geschlafen hat. Außerdem ziehe er sie nicht so an, wie sie ihn – vor allem körperlich sei er zu schnell rangegangen. Aber damit nicht genug: Mitten in der Krise verliert Jochen jetzt auch noch seinen Ehering!

Für Jochen und Yasemin ging es in der aktuellen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Folge trotz der angespannten Stimmung auf eine Quad-Tour. Doch Yasemin hatte keine Lust: "Ich wollte lieber alleine fahren." Trotzdem ließ sie sich auf den Ausflug ein und setzte sich hinter ihren Ehemann. Dieser verlor jedoch plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug und raste in eine Matschpfütze. Dabei ist ihm offenbar auch der Ehering vom Finger geflutscht. "Leider war er zu groß. Normalerweise passe ich besser auf", erklärt Jochen. Doch Yasemin ist außer sich: "Ganz ehrlich, bitte, wie kann man jetzt noch den Ehering verlieren? Ich dachte, ok, das ist jetzt wirklich [das] Ende. Noch ein schlechteres Omen gibt es ja gar nicht."

Schon vor dem Date gestand die Saarländerin: "Ich weiß nicht, ob mich irgendwas nicht catcht. Der Mensch an sich – gar kein Ding. Er ist nett. Er ist cool und so, aber es fehlt mir so ein bisschen etwas, das mich abholt." Das könne sie aber auch nicht genauer erklären.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 25. September immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

