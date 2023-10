Marlisa verarscht? Nico Legat hat eigentlich eine Freundin

War das alles nur ein Spiel? Eigentlich haben Nico Legat und Mrs.Marlisa sich gerade näher kennengelernt und miteinander angebandelt. Bei B:REAL – Echte Promis, echtes Leben behauptete der Sohn von Thorsten Legat (54) dann aber, dass er die Reality-TV-Bekanntheit gar nicht richtig kennt und da nichts läuft. Jetzt eskaliert aber ein Streit bei den beiden: Marlisa findet heraus, dass Nico eigentlich eine Freundin hat!

In der neuesten Folge von "B:Real" konfrontiert die Influencerin Nico vor einer Bar. Sein Bruder habe ihr nämlich gesagt, dass Nico schon seit einem Dreivierteljahr eine feste Freundin haben soll. "Ich habe eine Dame an meiner Seite, das weißt du schon lange. Es ist aber keine feste Freundin!", stellt der Temptation Island-Star daraufhin klar. Im Einzelinterview betont Nico zudem, dass er nicht gewusst hätte, dass Marlisa Gefühle für ihn habe.

Am nächsten Tag platzt Marlisa in das Einzelinterview von Nico und will sich entschuldigen, dass sie am Vorabend so laut geworden ist. Außerdem stellt sie klar: "Ich will von dir wissen, was ich halt nicht verstehe: Warum sagst du zu allen anderen, dass du keine Freundin hast, aber sie hat mir selber geschrieben, dass ihr heimlich zusammen seid und es niemandem sagen dürft?" Nico ist danach total genervt und will Marlisa nicht mehr wiedersehen.

Alle Infos zu "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" auf RTLZWEI.

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image Mrs.Marlisa im Juli 2023 in Berlin

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa und Nico Legat, Realitystars

Anzeige

RTLZWEI Nico Legat, "B:Real"-Star

Anzeige

Glaubst du Nico Legats Aussage, dass er keine feste Freundin hat? Ja, ich glaube ihm. Ich bin unsicher... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de