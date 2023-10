Filter oder Filler? Fans erkennen Shania Geiss nicht wieder!

Hat sie etwas an sich machen lassen? Shania Tyra Geiss (19) ist an der Seite ihrer Eltern Carmen (58) und Robert Geiss (59) berühmt geworden. Schon seit sie ein Kind ist, kennt sie die vielen Kameras, die alles fleißig für die eigene TV-Show aufzeichnen. Eigentlich kennen die Fans die Blondine als natürliche junge Frau. Doch jetzt scheint es so, als hätte sie etwas nachhelfen lassen: Shanias Follower erkennen sie gar nicht wieder.

Auf Instagram postet die 19-Jährige ein Selfie von sich. Darauf sind Shanias volle Augenbrauen, strahlende Augen sowie ein Schmollmund und ausgeprägte Wangenknochen zu sehen. Die Fans sind vom Anblick der Influencerin im ersten Moment überrascht. "Habe dich erst gar nicht wiedererkannt", schreibt eine Person. Eine andere Person unterstellt ihr, bei ihrem makellosen Look etwas nachgeholfen zu haben: "Auweia, es wird schon Botox benutzt."

Ob Shania nun etwas an ihrem Gesicht hat machen lassen, ist nicht klar. Fakt ist aber, dass sich die TV-Bekanntheit in Monaco kaum vor Avancen retten kann. "Ich glaube, jeder Typ in Monaco ist verliebt in Shania", berichtete ihre große Schwester Davina (20) im Interview mit Bunte.

Instagram / shaniageiss Shania Tyra Geiss

Instagram / shaniageiss Shania Tyra Geiss

Instagram / shaniageiss Shania Tyra Geiss, TV-Persönlichkeit

