Halbes Jahr Single: Linda Nobat ist nicht auf Partnersuche!

Wie steht es um Linda Nobats (28) Partnersuche? Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin geht seit einigen Monaten wieder allein durchs Leben: Im April gab die Influencerin die Trennung von ihrem Freund, den sie zum Großteil aus der Öffentlichkeit herausgehalten hatte, bekannt. In Sachen Dating möchte das einstige Bachelor-Girl aber nichts erzwingen: Im Promiflash-Interview erklärt Linda jetzt, dass sie nicht aktiv nach einem Freund sucht!

"Ich bin ja jetzt wieder Single... Ich bin eigentlich nie auf der Suche – aber ich lasse mich gerne finden", verdeutlicht Linda beim Promi-Rutsch-Battle in Hamburg gegenüber Promiflash. Im Moment sei die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin also "definitiv nicht auf der Suche." Stattdessen betont sie: "Aktuell bin ich viel mit mir selbst beschäftigt – und das ist auch schön so."

Und was muss ein Mann mitbringen, um Lindas Herz zu erobern? "Es ändert sich irgendwie immer mit den Jahren", gewährt die Beauty einen Einblick in ihre Vorstellungen von ihrem Mr. Right. Ihr ist aber wichtig: "Mein Traummann kann so sein, wie er ist – hauptsache, er passt zu mir."

Instagram / iamlindadt Linda Nobat, TV-Bekanntheit

Instagram / iamlindadt Linda Nobat, ehemalige "Der Bachelor"-Teilnehmerin

Instagram / iamlindadt Linda Nobat im März 2022

