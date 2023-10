Wegen Memoiren: Paris Hilton ist stolz auf Britney Spears

Wahre Freunde gehen durch dick und dünn! Paris Hilton (42) und Britney Spears (41) kennen sich bereits seit vielen Jahren. Gemeinsam verbrachten die beiden US-amerikanischen Pop-Sternchen wilde Partynächte, sie teilten aber auch traurige Momente miteinander. Als die Sängerin ihre Fehlgeburt publik machte, drückte ihre Freundin ihr Mitgefühl in den sozialen Medien aus. Jetzt äußert sich Paris ganz begeistert zu Britneys anstehender Veröffentlichung ihrer Memoiren.

Paris Hilton ist sehr stolz auf Britney! In einem Interview mit People sprach die DJane davon, zu wissen, wie schwer es sei, seine Autobiografie zu schreiben."Du musst so tief eintauchen und über sehr viele Momente im eigenen Leben nachdenken, über die du sicher nicht nachdenken möchtest. [...] Aber es ist wirklich eine heilsame Erfahrung", betont die Blondine. Ihr Leben habe sich dadurch in mancher Hinsicht komplett verändert – sie hoffe, für ihre Freundin Britney auch.

Justin Timberlake (42), der einstige Freund der "Toxic"-Interpretin, macht sich hingegen Sorgen. Er soll ahnen, dass Britney in ihrem Buch "The Women in Me", das am 24. Oktober erscheint, kein Blatt vor den Mund nimmt. Denn die Beziehung der beiden soll ebenfalls Thema sein.

Paris Hilton bei der New York Fashion Week 2019

Britney Spears, Sängerin

Justin Timberlake und Britney Spears, Musiker

