"Wollte mich wehren": Darum rasierte Britney Spears Haare ab

Sie verrät endlich die Gründe! Britney Spears (41) hat einige ereignisreiche Jahre hinter sich. Die Sängerin hatte mit ihrer Debütsingle "One More Time" im Jahr 1999 über Nacht weltweite Berühmtheit erlangt. Doch ihr Ruhm brachte auch Schattenseiten mit sich: Nachdem sie sich im Jahr 2007 den Kopf rasiert hatte, wurde sie ein Jahr später nach einigen persönlichen Eskapaden unter eine unfreiwillige Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (71) gestellt. Nun erklärt Britney, warum sie sich damals die Haare abrasiert hat!

In ihren Memoiren "The Woman in Me" verrät die Sängerin die Hintergründe für diesen drastischen Schritt. Sie sei oft beobachtet und ihr Aussehen sei immer kommentiert worden. Daraus habe sie ausbrechen wollen: "Seit ich ein Teenager war, wurde ich von oben bis unten begutachtet und die Leute haben mir gesagt, was sie von meinem Körper halten. Ich rasierte mir den Kopf und spielte Theater, um mich zu wehren", schreibt Britney in ihrem Buch.

Doch mit der Vormundschaft ihres Vaters über die Musikerin sei diese Art der Freiheit vorbei gewesen: "Mir wurde zu verstehen gegeben, dass diese Tage nun vorbei waren. Ich musste mir die Haare wachsen lassen und wieder in Form kommen." Zudem sei ihr vorgeschrieben worden, wann sie ins Bett gehen und welche Medikamente sie nehmen soll.

