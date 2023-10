Abtreibung und Co.: Britney Spears gibt intime Details preis

Hinter ihr liegen turbulente Jahre. Am 24. Oktober erscheinen Britney Spears' (41) Memoiren "The Woman in Me" – und darin macht die Popsängerin nun ziemlich private Geständnisse. Sie verrät unter anderem, dass sie während ihrer damaligen Beziehung mit Justin Timberlake (42) schwanger wurde. "Justin war definitiv nicht glücklich über die Schwangerschaft", schreibt sie in ihrem Buch. Alle weiteren Details dazu bekommt ihr im Promiflash-Video!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de