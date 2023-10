Amira Pocher hat nach Trennung von Oliver ein neues Hobby

Amira Pocher (31) hat Lust auf was Neues! Im September gaben die Moderatorin und ihr Mann Oliver Pocher (45) ihre Trennung in ihrem gemeinsamen Podcast bekannt. Während zunächst zwischen dem Noch-Ehepaar alles sehr harmonisch wirkte, teilte die Beauty auch bereits gegen den Komiker aus. Nun möchte sie sich offenbar aber ganz auf sich selbst fokussieren: Amira widmet sich nämlich einer neuen Freizeitaktivität!

Amira haut künftig in die Tasten. In ihrer Instagram-Story berichtet die zweifache Mutter nun stolz, sich an einem neuen Hobby zu versuchen. "Ich hatte gestern meine erste Klavierstunde. Es hat so viel Spaß gemacht", verrät die 31-Jährige begeistert. Laut ihrer Lehrerin stelle sie sich auch sehr gut an. "Ich scheine talentiert zu sein. Ich kann schon eine kleine Melodie", erklärt sie strahlend.

Wie genau Amiras aktuelles Verhältnis zu Olli ist, ist nicht bekannt. Allerdings sieht es ganz danach aus, als wolle der Comedian mit seiner Ehe ganz und gar abschließen. Auf Instagram sortierte der 45-Jährige vor wenigen Tagen sämtliche Fotos und Videos mit Amira aus.

Instagram / Ck6Daj5oSEM Amira Pocher, Moderatorin

Getty Images Amira Pocher, 2022

Getty Images Oliver Pocher beim Deutschen Fernsehpreis 2023

