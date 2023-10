"The Voice"-Kandidatin sang schon mit Ed Sheeran auf Bühne!

Eine Überraschung bei The Voice of Germany! Bei den Blind Auditions haben Nachwuchstalente die Chance, die Jury bestehend aus Tom (34) und Bill Kaulitz (34), Shirin David (28), Giovanni Zarrella (45) und Ronan Keating (46) von sich zu überzeugen. Das will auch die Studentin Annemarie Schmidt. Aber sie hat schon Erfahrung: Sie stand schon mal mit einem Weltstar auf der Bühne!

In der aktuellen Folge von "The Voice" versucht Annemarie ihr Glück auf der Bühne. Vorab erzählt sie aber von einem besonderen Erlebnis: Sie stand schon einmal mit ihrem großen Idol Ed Sheeran (32) auf der Bühne! Bei einem Konzert des Sängers in Berlin entdeckte er Annemarie in der Menge und hörte heraus, dass sie singen kann. Kurzerhand holte er sie zu sich und sang mit ihr seinen Song "Afterglow". Danach postete Ed ein Video davon sogar im Netz und es ging um die Welt!

Aber kann Annemarie neben Ed auch die Jury begeistern? Tatsächlich ist Ronan bei den Blind Auditions total begeistert und drückt den Buzzer. Sie performt ebenfalls den gleichen Ed-Sheeran-Song und scheint damit erneut Erfolg zu haben.

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

ProSieben/SAT.1 / André Kowalski Die Jury der 13. Staffel "The Voice of Germany"

