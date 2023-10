Britney Spears erstmals seit ihren Mega-Enthüllungen gesehen

Britney Spears (41) zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit! Die Sängerin sorgt gerade mit der Veröffentlichung ihrer Memoiren "The Woman in Me" für große Aufmerksamkeit. Das Buch erscheint zwar erst am 24. Oktober, aber schon jetzt sind einige Enthüllungen daraus ans Licht gekommen. Britney verriet unter anderem, dass sie einst von ihrem Ex-Freund Justin Timberlake (42) schwanger wurde, aber abgetrieben hat. Nun wurde Britney zum ersten Mal seitdem wieder in der Öffentlichkeit gesehen.

Paparazzi-Bilder, die unter anderem TMZ vorliegen, zeigen, wie die "Toxic"-Interpretin in ihrem weißen Auto durch ihre Nachbarschaft im US-Bundesstaat Kalifornien cruist. Sie hat ihre Haare zu einem Zopf zusammengebunden und trägt eine große Sonnenbrille. Sie schaut neutral und wirkt relativ konzentriert.

Am Mittwoch hatte Britney sich bereits wieder auf Instagram gezeigt. Sie veröffentlichte ein Video, in dem zu sehen ist, wie sie mit großen Messern in der Hand tanzt. Einen ähnlichen Clip hatte sie bereits ein paar Wochen zuvor geteilt. Ihre Fans hatten daraufhin die Polizei gerufen.

Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears, 2002

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears im August 2023

