Nach Enthüllungen: Britney Spears tanzt wieder mit Messern

Britney Spears (41) jagt ihren Fans wieder einen Schrecken ein! Die US-amerikanische Popsängerin veröffentlicht kommende Woche ihre Memoiren – und schon vor dem offiziellen Verkaufsstart kamen ein paar krasse Enthüllungen ans Licht: Unter anderem verrät sie in dem Buch, dass sie damals von Justin Timberlake (42) schwanger geworden war und das Baby abgetrieben hatte. Dem ganzen Trubel entkommt die "Toxic"-Sängerin jetzt bei einem ihrer Hobbys: Britney gönnt sich eine ausgiebige Tanzeinlage – und dabei fuchtelt sie erneut mit Messern um sich...

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die Musikerin jetzt diesen Clip, in dem sie wie gewohnt ihre wildesten Moves auspackt und in hoher Geschwindigkeit Pirouetten dreht. Besonders auffällig: Britney hält bei ihren schnellen Bewegungen zwei große Küchenmesser in den Händen. "Komm vorbei und mach dir keine Sorgen. Ich habe so ein warmes, einladendes, liebevolles Zuhause mit diesen Fake-Messern", schreibt sie zu dem Video.

Es ist aber nicht das erste Mal, dass Britney auf Social Media mit den Klingen hantiert! Bereits vor ein paar Wochen wirbelte die "Womanizer"-Interpretin in einem ihrer Clips mit Messern durch die Gegend – und daraufhin riefen besorgte Fans die Polizei. Die Beamten fuhren deshalb sogar zu dem Anwesen des Popstars, um nach dem Rechten zu sehen.

Getty Images Britney Spears und Justin Timberlake im Februar 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

