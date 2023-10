Doppelt süß: Hailey Bieber begeistert Fans als Babyprofi!

Tante Hailey (26) in Action! Hailey und Justin Bieber (29) haben 2018 standesamtlich geheiratet. Ein Jahr später folgte die kirchliche Trauung in South Carolina. Gemeinsame Kinder haben das amerikanische Model und der kanadische Sänger bisher nicht. Spekulationen über eine mögliche Schwangerschaft der Rhode-Gründerin kochen aber immer wieder hoch. Jetzt zeigt sich Hailey mit einem Neugeborenen auf dem Arm und beweist, was für ein Babyprofi sie ist!

Hailey und Justin besuchten gemeinsam den "E! News"-Moderator Jason Kennedy (41) und dessen Ehefrau Lauren Scruggs (35) Kennedy. Der Moderator und die Modebloggerin sind erst kürzlich Eltern einer Tochter geworden. Hailey ließ es sich natürlich nicht nehmen, das Neugeborene zu halten. Davon teilte Jason in seiner Instagram-Story stolz ein Bild! Der frischgebackene Vater betitelte den Schnappschuss wie folgt: "Und die Babyflüsterin Tante Hails". Auf einem weiteren Bild, welches von Lauren gepostet wurde, sieht man Justin und Hailey zusammen auf der Couch, wie sie liebevoll den kleinen Sohn des Paares füttern.

Die Fans schmelzen bei solch süßen Aufnahmen des berühmten Ehepaares zweifellos dahin! Eine Nutzerin schrieb: "Hailey wird mal so eine gute Mama werden". Ein anderer Nutzer merkt an, wie glücklich Hailey und Justin aussehen würden. Einige User hingegen können kaum erwarten, dass das Ehepaar eigene Kinder bekommt.

Anzeige

Instagram / thelaurenkennedy Justin und Hailey Bieber mit Kind

Anzeige

Instagram / thejasonkennedy Hailey und Justin Bieber mit Baby

Anzeige

Getty Images Justin und Hailey Bieber, Grammys 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de