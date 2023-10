Ehrliches Geständnis: Britney Spears ging Ex Justin fremd

Britney Spears (41) macht ein ehrliches Geständnis! In wenigen Tagen erscheinen die Memoiren der Sängerin: In "The Woman in Me" rechnet Brit mit ihren Eltern Jamie Spears (71) und Lynne Spears ab. Aber auch ihre Beziehung mit Justin Timberlake (42) lässt die 41-Jährige Revue passieren – der Musiker kommt dabei aber alles andere als gut weg. So schreibt Britney über die Affären ihres Ex und verrät, dass sie wegen Justin

eine Abreibung vorgenommen hätte. Aber auch mit sich selbst geht die Ex von Sam Asghari (29) hart ins Gericht – und gesteht, dass sie eine Affäre hatte. Nähere Infos dazu findet ihr im Promiflash-Video.

