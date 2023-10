"Fame Fighting"-Eugens Prognose: Gewinnt Gigi oder Can?

Er gibt eine erste Tendenz. Bei "Fame Fighting" hauen sich schon bald einige mehr oder weniger prominente Persönlichkeiten ordentlich die Fäuste um die Ohren. Mit dabei sind auch die beiden Streithähne Gigi Birofio (24) und Can Kaplan. Im Sommerhaus der Stars waren die bereits zuvor aneinander geraten. Nun verlegen sie ihren Schlagabtausch offiziell in den Ring. Doch wen sieht der Gründer der Show im Vorteil? Glaubt Eugen Lopez an Gigi oder Cans Sieg?

Auf die Frage hin, was seine Einschätzung zum Ausgang des Kampfes sei, antwortet der einstige Temptation Island-Verführer gegenüber Bild: "Ich sage mal so, Can nimmt das Training sehr ernst, er ist oft und viel im Training und der Gigi trainiert auch. Aber ich denke, Stand jetzt ist Can in besserer Vorbereitung als Gigi." Doch bedeute das nicht, dass der Italiener keinerlei Chance habe, wie Eugen zudem deutlich macht: "Ich weiß, dass Gigi auf jeden Fall ein echtes Kämpferherz hat und er wird das nicht auf die leichte Schulter nehmen."

Schon bevor die beiden Männer am 4. November in den Ring steigen werden, herrschte dicke Luft. Bei dem ersten Aufeinandertreffen nach dem Sommerhaus wetterten sie fleißig gegeneinander. "Das, was ihr gemacht habt, ist psychische Gewalt", warft Gigi dem 23-Jährigen bei einem Interview im Rahmen von "Fame Fighting" vor.

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan, Sommerhaus-Teilnehmer 2023

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, Reality-TV-Star

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio, ehemaliger "Dschungelcamp"-Teilnehmer

