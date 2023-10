Meilenstein: Gwen Stefani bekommt Stern auf Walk of Fame!

Gwen Stefani (54) ist überglücklich! Bereits seit den 90ern gehört die Blondine zu den erfolgreichsten Sängerinnen überhaupt. Mit ihrer Band No Doubt landete sie mit Songs wie "Hollaback Girl" oder "The Sweet Escape" einen Nummer-eins-Hit nach dem anderen. Auch als Solokünstlerin ist sie erfolgreich unterwegs und staubte sogar einen Grammy Award ab. Zudem ist Gwen nun auch stolze Besitzerin eines Sterns auf dem Walk of Fame!

Am Donnerstag durfte die Musikerin ihren eigenen Stern auf dem berühmten Hollywood-Boulevard begutachten. Total happy posierte die 54-Jährige im passenden Sternchenkleid in Silber vor ihrer Auszeichnung. Ihr Gatte Blake Shelton (47) sowie ihre drei Söhne Kingston (17), Zuma (15) und Apollo (9) begleiteten sie zu der Verleihung. "Wer hätte gedacht, dass dieses Mädchen aus Anaheim eines Tages ihren eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame haben würde", schrieb Gwen emotional auf Instagram.

Gwens ältester Sohn ist seit einiger Zeit glücklich vergeben. Seine Freundin Lola begleitete ihn zu der wichtigen Verleihung seiner Mama. Während der Zeremonie legte sie immer wieder liebevoll ihre Hand auf den Oberschenkel von Gavin Rossdales (57) Sprössling.

Getty Images Gwen Stefani mit Blake Shelton und ihren Kids Kingston, Apollo und Zuma (von l. nach r.)

Garrett Press / MEGA Gwen Stefani, Sohn Kingston Rossdale und seine Freundin Lola Albert

Getty Images Sängerin Gwen Stefani im Oktober 2023

