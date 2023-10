Mitten in Britneys Drama: Ex Sam Asghari strahlt auf Event

Ihm scheinen Britney Spears' (41) Enthüllungen nichts auszumachen. Die Biografie der Sängerin ist gerade erst auf dem Markt und sorgt schon für mächtig viele Schlagzeilen. Der Grund: Sie spart nicht an explosiven Enthüllungen. Ihr Ex Sam Asghari (29) zeigte sich aber schon vor der Veröffentlichung begeistert und betonte, wie stolz er auf Britney sei. Und all das Drama scheint ihn überhaupt nicht zu stören: Sam strahlt auf einem Event von einem Ohr zum anderen.

Während Britneys Enthüllungen die Nachrichten füllen, besucht Sam die Ausstellungseröffnung des Uhrenherstellers Bucherer in einer Galerie in Manhattan. Dort präsentiert er sich gemäß dem Motto der Ausstellung "Dialed in Style" stylish in beigefarbener Jacke und dazu passender Chinohose. Die dramatischen Schlagzeilen rund um seine Ex lässt er sich nicht anmerken: Für die Kameras strahlt er von einem Ohr zum anderen und zeigt sich interessiert an den ausgestellten Uhren.

Bisher war Sam noch kein Teil von Britneys Offenbarungen. Nach ihrer Trennung wurde angenommen, dass der Popstar die gemeinsame Ehe aus der Biografie streichen könnte. Doch dem ist nicht so. Wie Daily Mail herausgefunden hatte, ist der Teil mit Sam in dem Buch geblieben. Demnach könnte es jederzeit so weit sein, dass auch über ihn ausgepackt wird.

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

Anzeige

ActionPress/BFA Sam Asghari (r.) bei einer Ausstellung in Manhattan, Oktober 2023

Anzeige

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

Anzeige



