BFFs Taylor Swift und Selena Gomez genießen Mädelsabend

Sie sind immer füreinander da. Selena Gomez (31) und Taylor Swift (33) waren einst die besten Freundinnen. Jedoch schienen sich die beiden Musikerinnen zwischenzeitlich voneinander entfernt zu haben. Das gehört seit geraumer Zeit aber schon wieder der Vergangenheit an. Die beiden stehen sich nicht nur bei Problemen zur Seite, sondern verbringen auch vermehrt gemeinsame Zeit. So wie auch jetzt wieder: Ganz wie in alten Zeiten veranstalten Selena und Taylor eine Girlsnight.

Die beiden Sängerinnen wirkten ausgelassen, als sie bei einem Mädelsabend gesichtet wurden. Bilder zeigten unter anderem, wie die "Cruel Summer"-Interpretin beim Verlassen eines Restaurants in Los Angeles liebevoll einen Arm um ihre langjährige Freundin legte. Dabei soll sich Taylor sichtlich angeregt mit der Sängerin unterhalten haben. Mit von der starbesetzten Partie war außerdem auch Schauspielerin Zoe Kravitz (34). In legeren Outfits schien das Trio seine seltene gemeinsame Zeit in vollen Zügen zu genießen.

Das Zusammentreffen der BFFs wird wohl ganz besonders gelegen gekommen sein. Denn erst vor wenigen Tagen schien die zwölffache Grammy Awards-Gewinnerin ihre Beziehung mit dem NFL-Star Travis Kelce (34) publik gemacht zu haben. Das hatte Page Six berichtet. Nach einem gemeinsamen Dinnerdate hatte sich das Paar freudestrahlend und händchenhaltend dem Blitzlichtlichtgewitter präsentiert.

MEGA Selena Gomez und Taylor Swift, 2023

MEGA Selena Gomez und Taylor Swift, 2023

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im Oktober 2023

