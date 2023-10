Bradley Cooper und Gigi Hadid genießen Date in New York City

Sind sie ein Paar oder nicht? Seit einiger Zeit brodelt die Gerüchteküche: Bradley Cooper (48) und Gigi Hadid (28) sollen sich daten. Immer wieder werden die beiden miteinander gesichtet. Der Schauspieler soll von dem Topmodel mittlerweile schon ganz hin und weg sein. Nun sind die beiden erneut zusammen unterwegs: Paparazzi erwischen Bradley und Gigi bei einem Spaziergang in New York City.

Auf Fotos, die TMZ vorliegen, ist zu sehen, wie die beiden trotz strömendem Regen durch den Big Apple schlendern. Während sich Gigi in einen schwarzen XXL-Mantel gehüllt hat und sich scheinbar mit einer dunklen Sonnenbrille und einer Mütze tarnen will, läuft Bradley ganz entspannt in Jogginghose und Sweatshirt neben ihr her. Auf Händchenhalten oder andere zärtliche Berührungen verzichten die beiden jedoch.

Ein Insider verriet bereits vor einigen Wochen gegenüber People, dass es der "Hangover"-Star und die blonde Schönheit langsam angehen lassen wollen. "Im Moment sieht es noch sehr zwanglos aus. Sie haben beide Kinder, große Karrieren, ein arbeitsreiches Leben und verstehen, wie das Leben in diesen Kreisen ist", plauderte die Quelle aus.

Gigi Hadid, Model

Bradley Cooper, Schauspieler

Gigi Hadid auf der Met Gala 2023

