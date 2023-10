Britney Spears enthüllt wilde Sex-Story mit Colin Farrell!

Es kommt noch mehr ans Licht. Es scheint, als habe Britney Spears (41) noch mächtig viel über ihre Vergangenheit auszupacken. Und das, obwohl bereits vor der Veröffentlichung ihrer Memoiren einiges enthüllt wurde. Vor allem zu ihrem offenbar turbulenten Liebesleben der vergangenen Jahre hat die Popprinzessin noch nicht das letzte Wort gesprochen. Britney verrät nun, dass sie einst wilden Sex mit Colin Farrell (47) hatte.

In "The Woman in Me" berichtet die Musikerin von ihrer zweiwöchigen Romanze mit dem Schauspieler. In einem neuen Auszug, der dem Time Magazine vorliegt, schreibt Britney, dass sie Colin erstmals am Set des Films "S.W.A.T." im Jahr 2003 kennengelernt habe. Ihre kurze, aber offenbar wilde Affäre vergleicht die "Sometimes"-Interpretin daraufhin mit einem "Kampf". In ihrem Buch heiße es demnach: "Schlägerei ist das einzige Wort dafür – wir fielen übereinander her und kämpften so leidenschaftlich, dass es war, als wären wir in einer Straßenschlägerei."

Britneys skurrilen Vergleiche sorgen derweil für jede Menge Belustigung bei ihren Fans. Auf Facebook heißt es unter anderem "Haha, wer hat diesen Wahnsinn zugelassen?" oder "Ja! Ich kann es kaum erwarten, die Memoiren zu lesen." Ein anderer User kommentiert unterdessen amüsiert genau das, was sich aktuell wohl einige denken werden: "Nun, Britney lässt alle Katzen aus dem Sack!"

Getty Images Colin Farrell bei den Oscars 2023

Getty Images Colin Farrell und Britney Spears

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Britney Spears bei den MTV Music Awards, August 2016

