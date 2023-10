Die Pochers lästern in ihrem Podcast über Cathy Hummels

Oliver (45) und Amira Pocher (31) sind dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. In seinem Podcast nimmt das einstige Paar regelmäßig einen neuen Promi in die Mangel. Diesmal trifft es Cathy Hummels (35). Der Grund hierfür ist schnell gefunden – denn die Pochers haben nur wenig Verständnis für die Social-Media-Präsenz des Sohnes der Moderatorin. Deswegen schießen Amira und Oliver jetzt ordentlich gegen Cathy!

In "Die Pochers" sind sich die beiden einig: Sie sind wenig erfreut darüber, wie die Ex des Profi-Kickers Mats Hummels (34) ihren Sohn online zur Schau stellt. "[Ihr] Sohn möchte keine Fotos mehr von sich im Netz haben. Und das hat Cathy Hummels auch sofort respektiert – und nochmal vier Fotos mit ihm gepostet", gibt Oliver zu verstehen. Eins der umstrittenen Fotos zeigt die 35-Jährige, wie sie Ludwig kurz nach seiner Geburt in den Armen hält. Amira scheint unterdessen eine klare Meinung zu Cathy zu haben: "Es ist echt egal, was sie postet, irgendwas macht sie immer falsch."

Es überrascht wenig, dass Cathys Fotos ihres Sohnes so scharf kritisiert werden. Schließlich gab sie erst kürzlich bekannt, ihn künftig nicht mehr zu zeigen. "Ich habe mir viele Vorwürfe gemacht und dann angefangen zu verstehen, dass ich sehr blauäugig, in einer Art und Weise auch egoistisch und dumm war, was meine Inkonsequenz in Bezug auf Ludwigs Gesicht angeht", schrieb sie auf Instagram.

Instagram / amirapocher Oliver Pocher und Amira, 2020

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Septemer 2023

