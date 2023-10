Alle gegen "Are You The One?"-Jenny: Sabrina brüllt sie an!

Jennifer Degenhart bekommt dieses Mal alles ab. Bei Are You The One? – Realitystars in Love hatte sich die ehemalige Love Island-Kandidatin auf Danilo Cristilli (26) eingeschossen. Doch nachdem er mit seinem Perfect Match Darya Strelnikova die Villa verlassen musste, zieht die Brünette weiter – und flirtet, was das Zeug hält. Ihre Annäherungsversuche kommen bei den anderen Kandidaten aber gar nicht gut an: Jenny muss dieses Mal ganz schön viel einstecken!

Die flirty Art der Brünetten geht in der aktuellen Doppelfolge Sabrina gewaltig gegen den Strich: Die Wienerin fühlt sich von der 25-Jährigen als Freundin hintergangen, weil sie das Gespräch mit Emanuell (30) gesucht hat. "Ich sage dir jetzt mal was: Ich habe dich immer gern gehabt und dich als Menschen geschätzt […], aber dein Fake-Gehabe geht mir auf die Nerven, du bist […] hinterfotzig", brüllt die Österreicherin die Studentin vor allen anderen Kandidaten im Schlafzimmer an. Die Brünette lässt das allerdings nicht auf sich sitzen und feuert zurück: "Erstens bin ich Single, zweitens bin ich bei 'Are You The One?'."

Sabrina ist aber nicht die Einzige, die ein Problem mit Jenny hat: Teezy schießt nach der geplatzten Matchbox ebenfalls gegen sie! "Du kannst hier nicht nach der achten Matchbox-Entscheidung herumrennen und fünf Typen auf Platz eins sehen", wettert er. Die Beauty kann seine Aussagen aber überhaupt nicht nachvollziehen, denn schließlich habe bis auf Danilo und Darya bisher niemand sein Perfect Match gefunden. Auch Marie sieht keine guten Absichten dahinter, dass Jenny mehrere Typen als ihr potenzielles Match sieht: "Ich finde Jenny ehrlich gesagt einfach nur Fake […]. Hauptsache Sendezeit."

Anzeige

Instagram / jenniferdegenhart_ Jennifer Degenhart, Mai 2022

Anzeige

Instagram / kingmorteezy Teezy im Oktober 2023

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de