Nicht Justin Timberlake: Er entjungferte Britney Spears!

Sie packt aus! Von 1999 bis 2002 waren Britney Spears (41) und Justin Timberlake (42) ein Paar. Nach dem Ende der Beziehung plauderte der NSYNC-Star aus, dass er mit der Sängerin Sex hatte – und das, obwohl seine Ex zuvor öffentlich betont hatte, damit bis zur Ehe warten zu wollen. Daraufhin gab es wilde Spekulationen, dass Justin die "Toxic"-Interpretin entjungfert hätte. Nun klärt Britney auf, mit wem sie tatsächlich das erste Mal intim wurde.

In ihrer Biografie "The Woman In Me" erinnert sich die "Prinzessin des Pop" an ihren ersten Sex zurück. Britney verrät, dass sie bereits im Alter von 14 Jahren ihre Jungfräulichkeit verlor – also noch lange vor der Romanze mit Justin. Bei ihrem Sex-Partner handelte es sich um den damals 17-jährigen besten Freund ihres älteren Bruders Bryan Spears. Den Namen verrät sie jedoch nicht.

Es ist nicht das einzige intime Detail, das Britney aus ihr Sex-Leben preisgibt. An einer anderen Stelle im Buch enthüllt sie beispielsweise ihre wilde Affäre mit dem Schauspieler Colin Farrell (47). Diese fand statt, nachdem sich die beiden 2003 am Set des Films "S.W.A.T." kennenlernten.

Getty Images Justin Timberlake und Britney Spear bei der Filmpremiere von "Crossroads" 2002

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears und Colin Farrell im Januar 2003

