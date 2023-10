"Schmerzen": Britney Spears erinnert sich an ihre Abtreibung

Sie erinnert sich zurück. Britney Spears (41) sorgt momentan ganz schön für Furore. In ihren demnächst erscheinenden Memoiren packt die Sängerin ordentlich aus – und macht dabei weder vor ihrer Familie noch vor ihren Freunden halt. Gerade erst wurde bekannt, dass sie von ihrem damaligen Freund Justin Timberlake (42) schwanger gewesen war. Das Kind ließ sie jedoch heimlich bei sich zu Hause abtreiben. Jetzt werden neue Details über Britneys Schwangerschaftsabbruch bekannt.

In einem nun aufgetauchten Auszug ihres Buches "The Woman in Me", welcher AP vorliegt, erzählt die "Toxic"-Interpretin, dass sie sich noch immer an die "unerträglichen Schmerzen" des Eingriffs erinnern könne. "Ich habe so lange geweint und geschluchzt, bis es vorbei war. Es dauerte Stunden und ich weiß nicht mehr, wie es endete, aber ich erinnere mich noch 20 Jahre später an den Schmerz und die Angst", erklärt Britney.

Während die Musikerin in ihrem Buch vor allem mit ihrem persönlichen Umfeld abrechnet, sagt sie jedoch selber, dass sie niemanden damit verletzen möchte. In einem emotionalen Statement auf Instagram schrieb sie kürzlich: "Die Intention meines Buches war es niemals, jemanden zu verletzen! Es geht darin um mein altes Ich – das ist Vergangenheit!"

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Justin Timberlake im Januar 2002

Anzeige

MEGA Britney Spears bei "X Factor", Juli 2012

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de