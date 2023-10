"Das war's": Schlagerstar Michelle feiert Bühnenabschied

Michelle (51) sagt Tschüss. Mitte der Neunzigerjahre wurde sie als Schlagerstar entdeckt. Es folgten zahlreiche preisgekrönte Alben und Preise für die Sängerin. Seit 30 Jahren zählt sie zur Spitze der Schlagerwelt. Doch am vergangenen Freitag verkündete sie überraschend, dass sie ihre Karriere beenden werde: Ihr fehle die Kraft zum Weitermachen. Nun stand Michelle aber noch mal auf der Bühne – und sorgte für Tränen.

Am Samstagabend trat sie bei Florian Silbereisens (42) "Schlagerboom" auf. "Für die Sängerin, die in diesem Jahr für sehr, sehr viele Schlagzeilen gesorgt hat, ist der 'Schlagerbooom 2023' eine ganz besondere Show", kündigte der Moderator sie an. Schließlich performte Michelle einen neuen Song mit dem bezeichnenden Titel "'Das war's für mich". "Das ist mein absolut persönlichster Song in den letzten 30 Jahren. [...] Ich schaue zurück auf mein Leben, auf mein gesamtes Leben, 51 Jahre. Es ist sehr, sehr viel passiert und ich bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass ich diese Türe schließe, um für mich auch eine neue öffnen zu können", erklärte die Musikerin.

Der Song stammt von Michelles kommendem und allerletztem Album. "Ich bin einfach in meinem Leben an einem Punkt angekommen. Ich möchte eine Tür schließen, um eine neue öffnen zu können", erzählte sie Florian. Im Publikum flossen währenddessen die Tränen wegen der emotionalen Zeilen. Nach der Platte soll endgültig Schluss sein: "Dann sage ich vielen lieben Dank für die wunderbaren Jahre."

Anzeige

Getty Images Michelle bei der ECHO-Verleihung 2018

Anzeige

THÜRINGEN PRESS Michelle und Florian Silbereisen beim "Schlagerboom" im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Michelle, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de