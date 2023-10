Kandidiert Kanye West für die Präsidentschaftswahl 2024?

Wird er es noch einmal versuchen? Eigentlich ist Kanye West (46) vor allem für seine Musik bekannt. Doch bereits 2016 hatte der Sänger angekündigt, in die Politik gehen zu wollen. Daraufhin ließ er sich als Präsidentschaftskandidat für die US-Wahl im Jahr 2020 aufstellen. Doch damals war sein Einstieg in die Politik nicht von Erfolg gekrönt. Experten waren sich jedoch sicher, dass der Rapper sein Glück im Jahr 2024 erneut versuchen würde. Nun verrät Kanyes Anwalt, was an den Gerüchten dran ist!

Gegenüber Rolling Stone äußerte sich der Anwalt des "Runaway"-Interpreten zu dessen Plänen: "Er ist kein Kandidat für das Amt im Jahr 2024", stellt Bruce Marks klar. Auch eine zweite anonyme Quelle bestätigte diese Aussage: So gebe es "keine Kampagnenstruktur oder irgendetwas in dieser Richtung" und auch "keinen Plan, das zu tun."

Erst vor wenigen Wochen sah das noch anders aus: Im August behauptete eine Quelle gegenüber The Sun, dass der Ex-Mann von Kim Kardashian (43) "zu 100 Prozent" wieder für das Präsidentenamt kandidieren wolle. "[Er] glaubt, dass er der nächste Präsident ist, weil Gott ihn gesandt hat, um Freiheit, Gleichheit, gesundes Leben und Wirtschaftswachstum für alle Generationen zu vermitteln", erklärte die Quelle damals.

Getty Images Kanye West, US-Rapper und Unternehmer

Getty Images Kim Kardashian mit Kanye West bei den MTV Video Music Awards 2016

Getty Images Kanye West bei einer Fashionshow in Paris, 2014

