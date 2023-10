Kim Kardashian stellt klar: Sie will keinen jüngeren Mann!

Sie hat klare Vorstellungen! Aktuell ist Kim Kardashian (43) offiziell Single. Zuvor war sie neun Monate lang mit Pete Davidson (29) liiert. Vor allem der Altersunterschied von 13 Jahren sorgte dabei immer wieder für Gesprächsstoff. Dieser soll schlussendlich auch mit ein Grund gewesen sein, warum sich die beiden im August 2022 trennten. Zukünftig möchte die Unternehmerin solchen Trennungsgründen offenbar vorbeugen. Kim erklärt offiziell: Sie möchte keinen jüngeren Mann mehr daten!

In der aktuellen Folge von The Kardashians reist die 42-Jährige nach London, um sich ein Fußballspiel anzusehen. Ihre Freundinnen schlagen Kim daraufhin vor, dass sie hier doch ein paar süße junge Fußballspieler kennenlernen könnte. Kim scheint von dieser Idee allerdings eher weniger begeistert zu sein. "Ich habe Altersgrenzen, Leute. Ich brauche ein bisschen was Altersgerechtes, jemand um die 40", erklärt sie.

Druck, einen neuen Partner zu finden, macht sich der Reality-TV-Star jedoch nicht. "Ich habe wirklich kein Problem damit, ein wenig allein zu sein", stellt sie klar. Stattdessen sehe sie das Ganze entspannt: "Die richtige Zeit, um jemanden kennenzulernen, wird schon kommen."

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian im April 2022

Getty Images Kim Kardashian im April 2023

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

