Monate nach Trennung: Nico Legat schießt gegen Ex Sarah

Nico Legat findet harte Worte! Mit Sarah Liebich hatte der Realitystar an Temptation Island teilgenommen – und war gescheitert. Vor laufender Kamera ging Nico mit der Verführerin Siria fremd. Nach ihrer Trennung schoss er heftig gegen Sarah, entschuldigte sich dann aber doch wieder. Doch anscheinend hat Nico noch nicht ganz mit seiner Ex abgerechnet! Im Promiflash-Interview wettert der Sohn von Thorsten Legat (54) heftig gegen Sarah. Was Nico zu seiner Verflossenen zu sagen hat, erfahrt ihr im Video!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de