Nach Britney-Trennung: Justin Timberlake hatte Liebschaften

Justin Timberlake (42) fackelt nicht lange! Vier Jahre lang galten der *NSYNC-Sänger und seine Musikkollegin Britney Spears (41) als das Traumpaar schlechthin. Doch 2002 zerbrach ihre Liebe endgültig, sowohl Britney als auch Justin hatten es in ihrer Partnerschaft nicht allzu ernst mit der Treue genommen. Danach schien der "Cry Me a River"-Interpret nicht allzu lang um seine Beziehung zu trauern: Justin soll schon kurz nach dem Liebes-Aus einige Liebschaften am Laufen gehabt haben!

Das soll die 41-Jährige in ihren bald erscheinenden Memoiren "The Woman in Me" verraten. Laut Britney schlief Justin in den Wochen, nachdem sich das Paar offiziell getrennt hatte, mit "sechs oder sieben Mädchen". Doch auch Britney versuchte sich von der Trennung des heute 42-Jährigen abzulenken: Sie hatte eine zweiwöchige Affäre mit dem Schauspieler Colin Farrell (47).

Wie schlecht es der "Toxic"-Interpretin nach der Trennung wirklich gegangen war, macht sie ebenfalls in ihrer Autobiografie deutlich – Justin hatte nämlich per Textnachricht mit ihr Schluss gemacht. "Ich habe mich in Louisiana wie im Koma gefühlt, und er lief fröhlich in Hollywood herum", schreibt sie laut der New York Times. Wegen der Trennung hatte Brit sogar überlegt, die Musikindustrie zu verlassen.

Getty Images Britney Spears und Justin Timberlake im Februar 2002

Getty Images Britney Spears und Colin Farrell im Januar 2003

Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears, Musiker

