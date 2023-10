Termin bekannt: Nina Noels Geburt wird bald eingeleitet!

Nina Noel (35) gibt ein weiteres Schwangerschaftsupdate! Die Influencerin und ihr Verlobter Tony erwarten aktuell ihren dritten Nachwuchs. In den vergangenen Monaten gewährte Nina ihren Fans immer wieder Einblicke in ihre Schwangerschaft – und verriet sogar, dass sie aktuell schon über den errechneten Geburtstermin hinaus ist. Doch ihr kleiner Spatz scheint es nicht allzu eilig zu haben, weswegen nun die Entbindung eingeleitet werden muss. Jetzt verrät Nina, wann es so weit ist!

Auf ihrem Instagram-Account gibt die 35-Jährige ihren Followern ein Update. Da die Plazenta "langsam abbaut" und ihr Baby mit einem Gewicht von 4400 Gramm schon recht groß ist, muss die Entbindung demnächst eingeleitet werden. "Es gab nur morgen oder Donnerstag, wo die hier einen Termin zur Einleitung freihaben und ich habe mich natürlich für Donnerstag entschieden", erklärt Nina.

Da die Netzbekanntheit aktuell schon Wehen hat, wird sie vorerst mithilfe eines CTGs medizinisch überwacht. "Aber die glauben nicht, dass ich das Krankenhaus heute noch verlassen werde", so Nina. Sollte sie dennoch das Krankenhaus verlassen dürfen, wird Nina bis zur Entbindung "engmaschig" überwacht.

RTL Nina Noel und ihr Freund Tony, Dubai-Auswanderer

Instagram / ninanoel Nina Noel im September 2022

Instagram / ninanoel Nina Noel mit Babybauch, Mai 2023

