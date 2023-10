So halten Matthias Schweighöfer und Ruby ihre Liebe frisch!

Dann eben Liebe auf den zweiten Blick! Matthias Schweighöfer (42) und seine Freundin Ruby O. Fee (27) kennen sich bereits seit den "Bibi & Tina"-Dreharbeiten im Jahr 2014. So richtig funkte es zwischen den beiden Schauspielern aber erst später. Mittlerweile sind die beiden seit 5 Jahren in einer glücklichen Beziehung. Jetzt verrät das Liebespaar, mit welchen Eigenheiten es seine Liebe frisch hält.

Für ihre Verbundenheit legen sich Ruby und Matthias so richtig ins Zeug. "Wir schreiben uns morgens gegenseitig kleine handschriftliche Nachrichten. [...] Meistens notieren wir Dinge, für die wir dankbar sind – gegenseitig", schwärmt der "What a Man"-Darsteller in einem Interview mit Vogue. Auch das gemeinsame Entdecken von kulinarischen Neuheiten sei eine der liebsten Unternehmungen des Paares. Die Besonderheit ihrer Beziehung liege allerdings darin, dem "Drang, die Welt mitzugestalten" gemeinsam nachzukommen.

Doch auch bei ihnen läuft es nicht immer rund. Der Kinostar und die "Army of Thieves"-Darstellerin ticken in manchen Dingen ziemlich verschieden. Im August gibt Matthias in der Radio-Sendung "Barba Radio" zu, dass sie gemeinsam an einer Paartherapie teilnehmen.

Anzeige

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee

Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Juni 2022 in Berlin

Anzeige

Instagram / matthiasschweighoefer Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de