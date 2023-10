Wird es ernst? Ariana Grande und Ethan genießen Dinner-Date

Sie genießen die Zweisamkeit! Ariana Grande (30) hatte zuletzt vor allem mit ihrer Scheidung von Dalton Gomez Schlagzeilen gemacht. Besonders brisant: Die Sängerin soll bereits wieder in festen Händen sein und den eigentlich noch verheirateten Schauspieler Ethan Slater (31) daten. Bisher äußerten sich die beiden noch nicht öffentlich dazu. Und womöglich müssen sie das auch nicht mehr: Ariana und Ethan wurden nun bei einem romantischen Dinner-Date erwischt!

Aufnahmen, die TMZ vorliegen, zeigen die beiden ziemlich vertraut bei einem entspannten Abendessen in einem Luxushotel in New York. Total ausgelassen unterhielt sich das Paar wohl über Gott und die Welt und teilte den einen oder anderen Witz miteinander. Augenzeugen berichten dem Portal, dass die beiden wohl auch ziemlich flirty unterwegs waren. So soll sich Ariana öfter mal zu ihrem Liebsten herüber gebeugt und ihm etwas ins Ohr geflüstert haben.

Bei den beiden soll es auch ziemlich ernst sein. Erst kürzlich plauderte ein Insider aus, was die "Side To Side"-Interpretin an ihrem angeblichen neuen Partner schätzt. "Ariana denkt, dass Ethan unglaublich talentiert ist, mag es, dass sie sich aufeinander verlassen können und dass er sie herausfordert, künstlerisch gesehen", erzählte die Quelle gegenüber Entertainment Tonight.

Instagram / arianagrande Ariana Grande, 2023

Getty Images Lilly Jay und Ethan Slater im Dezember 2017

Getty Images Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2016

