Belogen: Nico Legat hat sich nie bei Marlisa entschuldigt!

Mrs.Marlisa hatte sich das alles anders vorgestellt. Sie offenbarte vor wenigen Wochen, eine erotische Freundschaft plus mit Nico Legat zu haben. Die Influencerin träumte auch von mehr als das mit dem Temptation Island-Kandidaten und hatte Gefühle für ihn – doch er verleugnete die Freundschaft zu ihr und hatte parallel noch eine andere! Nach diesem Drama gab es nie eine Aussprache zwischen Marlisa und Nico, wie sie Promiflash erzählt.

"Nico und ich haben gar keinen Kontakt mehr nach der Situation. Also ich hab ihn tatsächlich das letzte Mal bei B:Real gesehen, er ist dann abgehauen, hat mich überall blockiert", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit im Promiflash-Interview auf der Venus-Party Visit-X: Night of the Nights. Dass keine Aussprache oder Entschuldigung seitens Nico erfolgt sei, bedauere sie sehr: "Ich bin menschlich extrem enttäuscht, nach allem, was wir so das letzte halbe Jahr durchgemacht hatten." Trotzdem wünsche Marlisa ihrem Ex-Flirt alles Gute. "Aber wenn er so weitermacht, dann wird er auf jeden Fall irgendwann alleine dastehen", stellt sie klar.

Gefühle hat Marlisa inzwischen keine mehr für Nico – stattdessen lernt sie jemand Neues kennen! "Es ist noch ganz am Anfang, wir sind noch in der Kennenlernphase", plaudert sie gegenüber Promiflash aus. Ihre neue Flamme sei diesmal aus einer ganz anderen Branche: "Nach der Sache mit Nico habe ich mir geschworen: Ich will erst mal keinen Mann mehr aus dem Reality-TV daten, das war einfach alles zu krass."

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa und Nico Legat, "Temptation Island"-Stars

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image Mrs.Marlisa, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de