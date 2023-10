Bald Teil zwei? Britney Spears' Buch stellt Mega-Rekord auf!

Folgt bald eine Fortsetzung? Seit Dienstag ist Britney Spears (41) Biografie "The Woman in Me" erhältlich. In dem Buch enthüllt die Sängerin sehr private Details aus ihrem Leben. Unter anderem gesteht sie ihre Affäre mit dem Choreografen Wade Robson (41) sowie eine Abtreibung, die sie vornahm, nachdem sie von ihrem damaligen Freund Justin Timberlake (42) schwanger wurde. Das Interesse an Britneys Geschichte ist groß – so groß, dass der Popstar nicht nur einen riesigen Rekord aufstellt, sondern offenbar auch über ein weiteres Buch nachdenkt!

Im Netz verkündet die zweifache Mama stolz, dass ihr Werk bereits am Erscheinungstag zur meistverkauften Biografie eines Promis gekürt wurde. Der Erfolg soll die "Toxic"-Interpretin nun dazu anregen, über eine Fortsetzung nachzudenken. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly behauptet, sei Britney wegen der Möglichkeit, ein zweites Buch zu schreiben, schon ganz aufgeregt. "Dieses Buch zu schreiben war so befreiend für sie und eine großartige Erfahrung, sodass sie es unbedingt noch einmal machen möchte", will die Quelle wissen.

Bereits Anfang des Monats verriet Britney ihren Fans, dass sie momentan fleißig am Schreiben sei. Ob sie damit das Schreiben an einem weiteren Buch oder an neuer Musik meint, ließ sie jedoch offen. Laut einem Insider soll ein musikalisches Comeback mittlerweile gar nicht mehr so unwahrscheinlich sein. Gegenüber Page Six verriet er: "Sie hat ein bevorstehendes Songwriter-Camp und bekommt Songs von einigen großen Künstlern."

Anzeige

Getty Images Britney Spears im Juli 2015

Anzeige

Getty Images Britney Spears, September 2014

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Würdet ihr ein zweites Buch von Britney lesen? 216 Stimmen 171 Auf jeden Fall! Sie hat sicherlich noch viel zu erzählen! 45 Ne, ich will nicht mal das erste Buch lesen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de