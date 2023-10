Deshalb kümmern Sam Asghari Britneys Memoiren wohl nicht!

Sam Asghari (29) muss sich keine Sorgen machen. Im Sommer gaben der Tänzer und Britney Spears (41) ihre Scheidung bekannt. Danach teilte der Schauspieler heftig gegen seine Frau aus. Unter anderem behauptete er, dass sie ihm gegenüber sogar handgreiflich geworden ist. Die Blondine thematisiert ihre kurze Ehe mit Sam auch in ihrem Buch. Doch daran verschwendet Sam jedoch offenbar keinen Gedanken und das aus einem bestimmten Grund.

Sam genießt das Leben. Was wohl kaum verwunderlich sein dürfte, denn schließlich kommt er in Britneys Buch "The Women in Me" richtig gut weg. Die zweifache Mutter schwärmt nämlich von ihrem Noch-Ehemann. So habe sie, als sie ihn 2016 kennenlernte, sofort gewusst, dass sie ihn in ihrem Leben haben wollte. Über unschöne Enthüllungen muss sich der 29-Jährige somit wohl keine Sorgen machen. Wohl auch deswegen spielte er in Austin auf der US Grand Prix Party vor wenigen Tagen den unbekümmerten Cowboy, wie er mit Instagram-Fotos zeigte.

Doch in Sicherheit sollte sich Sam womöglich noch nicht wiegen. Denn angeblich plant Britney einen zweiten Teil ihrer Biografie, wie ein Insider gegenüber Us Weekly behauptet. "Dieses Buch zu schreiben war so befreiend für sie und eine großartige Erfahrung, sodass sie es unbedingt noch einmal machen möchte", berichtet der Informant.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari, September 2019

ActionPress/BFA Sam Asghari, Ex von Britney Spears

Getty Images Britney Spears im Jahr 2014

Glaubt ihr, dass Britney noch über Sam auspacken wird? 742 Stimmen 665 Oh ja, er hat jetzt einfach Glück, dass das Buch vor ihrem Ehe-Aus fertig wurde! 77 Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.



