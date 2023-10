Schnappt sich Sofia Vergara jetzt Bad Bunny von Kendall weg?

Ist da was im Busch? Sofia Vergara (51) ist seit diesem Jahr nach der Scheidung von ihrem Langzeit-Ehemann Joe Manganiello (46) wieder als Single unterwegs. Jetzt überrascht Modern Family-Star plötzlich mit einer schmeichelnden Nachricht an keinen geringeren als Bad Bunny (29). Doch dieser soll aktuell eigentlich mit Kendall Jenner (27) anbandeln. Fans werden wild: Schnappt ihn Sofia jetzt von Kendall weg?

In seinem neuen Song "Monaco" singt der karibische Sänger einen Vers über die Schauspielerin. Er singt: "Sofia Vergara ist hübsch, aber in natura ist sie noch hübscher." Das ließ die kolumbianische Schönheit nicht kommentarlos. Sie antwortet auf Instagram: "Noch hübscher bist du" und markiert ihn. Die Fans der beiden Stars werden ganz verrückt bei diesem Austausch. "So lustig – jetzt schnappt sie ihn Kendall weg!", witzelt ein User. Ein anderer Kommentar soll die aktuelle Situation des Models darstellen: "Kendall gerade so" – dahinter das Emoji der starrenden Augen.

Der "Dakiti"-Interpret veröffentlichte mit seinem neuen Album auch den Song "Fina". Darin singt er über eine mysteriöse Dame, mit der er sich eine leidenschaftliche Beziehung aufbaut. Man vermutet, dass der 29-Jährige damit die brünette Beauty Kendall meinen könnte.

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara, Schauspielerin

Getty Images Bad Bunny im Mai 2023

Getty Images Kendall Jenner und Bad Bunny, Mai 2023

