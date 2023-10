Danny Masterson ist davon überzeugt, dass er unschuldig ist

Danny Masterson (47) glaubt auch weiterhin an sich. Vor wenigen Wochen wurde der "Die wilden Siebziger"-Star wegen mehrfacher Vergewaltigung schuldig gesprochen und zu satten 30 Jahren Haft verurteilt. Seine Gefängnisstrafe sitzt der Schauspieler momentan in einer Strafvollzugsanstalt in Kalifornien ab, wo er aus Sicherheitsgründen sogar 24 Stunden am Tag überwacht wird. Trotz seiner hohen Haftzeit glaubt Danny aber weiterhin daran, unschuldig zu sein.

Gegenüber OK! Magazin gibt ein Insider nun ein Update zu Danny. So soll er angeblich weiterhin daran glauben, "völlig unschuldig" zu sein. Doch ihm sei auch klar, dass nichts mehr so sein wird, wie es mal war. "Er merkt auch, dass die Realität eindringt und er wahrscheinlich den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen wird. [...] Das ist seine neue Realität", berichtet die Quelle.

Dannys Frau Bijou Phillips (43) gab kurz nach seiner Verurteilung bekannt, dass sie sich von ihm scheiden lassen wird. Der Schauspieler sei darüber zunächst verärgert gewesen. Diesbezüglich soll er inzwischen aber vor allem an seine Tochter Fianna denken. Der 47-Jährige möchte nämlich, dass seine Ex das Sorgerecht bekommt.

Danny Masterson, Schauspieler

Danny Masterson und Bijou Phillips

Danny Masterson im Januar 2012

