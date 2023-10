Wird es ernst? Pete Davidson wieder mit Madelyn unterwegs

Was läuft wirklich zwischen Pete Davidson (29) und Madelyn Cline (25)? Noch vor wenigen Monaten bandelte die TV-Bekanntheit mit der Schauspielerin Chase Sui Wonders (27) an. Doch die Romanze war nicht von langer Dauer: Im August trennten sich Pete und Chase. Danach soll er schnell Gefallen an Madelyn gefunden haben. Für die Outer Banks-Darstellerin soll die Liaison mit dem Comedian aber nichts Ernstes sein – dennoch verbrachten Pete und Madelyn jetzt wieder eine Nacht zusammen!

Das zeigen die aktuellen Paparazzi-Bilder: Gemeinsam besuchten der Ex von Kim Kardashian (42) und die 25-Jährige am Samstag die Afterparty der Comedyshow "Saturday Night Live". Für den gemeinsamen Abend wählte Madelyn eine lockere Hose, die sie mit einem schwarzen Oberteil und lässigen Sneakern kombinierte. Pete folgte seinem vermeintlichen Schwarm mit sicherem Abstand in einem Jogginganzug und einer Cap.

Wenn Pete nicht gerade mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen sorgt, polarisiert er hin und wieder mit seinen Witzen. In der "Saturday Night Live"-Show performte der 29-Jährige am selben Abend eine etwas andere Version des Barbie-Hits "I'm Just Ken". So sang er: "Ich bin nur Pete, ich sehe aus wie ein Drogensüchtiger auf der Straße […]. Die Leute nennen mich online immer noch Skete, weil ich ein Typ bin, dessen Namen ich nicht legal aussprechen kann." Währenddessen wurde ein Bild von Kims Ex-Mann Kanye West (46) eingeblendet, was die Zuschauer lautstark zum Lachen brachte.

Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin

Backgrid / ActionPress Madelyn Cline und Pete Davidson im Oktober 2023

Getty Images Pete Davidson, Comedian

