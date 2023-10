In einem Flugzeug: So traf Amira Pocher Biyon zum ersten Mal

Amira Pocher (31) und Biyon Kattilathu (39) kennen sich schon eine ganze Weile. Erst vor einigen Wochen hatten die Moderatorin und ihr Mann Oliver Pocher (45) mit ihrer Trennung überrascht. Nachdem sie erst noch zusammen gearbeitet hatten, änderte sich die Stimmung schnell. Amira wird aktuell sogar mit dem Motivations-Coach Biyon in Verbindung gebracht. Und die beiden trafen sich schon vor einiger Zeit in einem Flugzeug.

Als Biyon in Amiras eigenem Podcast "Hey Amira" zu Gast ist, erzählen sie, wie sie sich das erste Mal getroffen haben. "Wir waren im gleichen Flieger. Wir saßen fast nebeneinander. [...] Längerer Flug, Sechs-Stunden-Flug oder so, da saßen wir zusammen", erinnert sich der Autor. Schon in der Luft habe die 31-Jährige gemerkt, dass Biyon ihr bekannt vorkomme: "Ich war mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wie oft ich rübergeguckt habe." Erst als sie mitsamt ihrem Sohn ausgestiegen sei, habe sie Biyon erkannt und sich getraut, Hallo zu sagen.

Es ist aber nicht das erste Mal, dass Amira und Biyon zusammen im Netz auftauchen. In einem TikTok-Video des Twitch-Stars Amar Al-Naimi singen die beiden zusammen mit einer Gruppe Promis den Song "Bad Romance" von Lady Gaga (37). Amira und Biyon sitzen nebeneinander in der vorderen Reihe und trällern ausgelassen vor sich hin.

