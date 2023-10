Vanessa Hudgens feiert eine Beerdigung für ihr Singleleben

Das ist wohl ziemlich außergewöhnlich! Ende des vergangenen Jahres kamen erstmals Gerüchte auf, dass Cole Tucker (27) und Vanessa Hudgens (34) miteinander anbandeln könnten. Wenig später machten der Sportler und die Schauspielerin ihre Beziehung öffentlich. Kurz darauf wagten die beiden bereits den nächsten Schritt: Cole hielt um Vanessas Hand an – und sie sagte natürlich Ja. Am Wochenende stand der Junggesellenabschied der Beauty an – und der stand unter einem ungewöhnlichen Motto.

Vanessa schmiss nämlich eine Beerdigung für ihr Singeleben. "Ich liebe diesen Themenabend. Könnt ihr erraten, was es war?" betitelte Vanessa einen ihrer vielen Instagram-Schnappschüsse, die die kreative Party dokumentierten. Während sie komplett in weiß angezogen war, trugen alle ihre Brautjungfern schwarz. "Viel zu gewinnen, während ich den Verlust des Singlelebens meines Freundes betrauere", kommentierte eine der Brautjungfern den Beitrag und gab damit auch das mutmaßliche Motto preis.

Zuvor hatte Vanessa bereits einen lustigen Clip auf Instagram geteilt, der einige Einblicke in die wilde Party gab. Ein Ausschnitt zeigte die 34-Jährige mit einem weißen Cowboyhut, an dem ein Brautschleier angebracht ist, während sie eine Champagnerflasche öffnet.

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens bei ihrem Junggesellinnenabschied

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, Oktober 2023

